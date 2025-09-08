比較 Aedificium Romania RON 與 CHF 的匯率
考慮使用 Aedificium Romania 進行從 RON 到 CHF 的轉帳嗎？比較 Aedificium Romania 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。
關於 Aedificium Banca pentru Locuinte S.A
Aedificium Banca pentru Locuințe 成立於 21 世紀初，總部位於布加勒斯特，專注於住房儲蓄和貸款業務。該銀行鼓勵居民自律儲蓄，用於房屋裝修和購房，提供獎金掛鉤合約、抵押貸款、諮詢和便利的銀行服務。透過合作夥伴關係和數位化入職培訓，為計劃長期住房投資的家庭提供支援。
Aedificium Romania RON 到 CHF 的轉帳速度有多快？
使用 Aedificium Romania 從 羅馬尼亞 到 瑞士 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 Aedificium Banca pentru Locuinte S.A 的截止時間以避免延誤。
Aedificium Romania 到 的轉帳費用是多少？
Aedificium Romania 從 RON 到 CHF 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 Aedificium Romania 費用與 Xe 進行比較。
常見問題
Aedificium Romania 提供的將 羅馬尼亞新列伊 (RON) 轉換為 瑞士法郎 (CHF) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 瑞士法郎 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 Aedificium Romania 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。
Aedificium Romania 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。
透過 Aedificium Romania 從 羅馬尼亞新列伊 轉移到 瑞士法郎 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
Aedificium Romania 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。
許多提供者（包括 Aedificium Romania）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。