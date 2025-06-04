ABA Bank匯率
考慮使用ABA Bank進行國際匯款嗎？比較ABA Bank匯率和費用，發現您在 Xe 的潛在節省。
關於ABA
.ABA（前身為Advanced Bank of Asia）成立於1996年，總部位於金邊，為個人和企業提供帳戶、銀行卡、消費者及中小企業貸款、貿易融資、現金管理以及屢獲殊榮的手機銀行服務。強大的治理和區域連結為出口商、零售商和成長型企業家提供支援。
一筆ABA Bank金額的轉帳要多久？
使用ABA Bank進行國際轉帳的到帳時間取決於付款方式、交易時間和收款人所在國家。國際銀行轉帳通常需要 1 至 5 個工作天。銀行假日和安檢等因素也可能影響送貨。檢查ABA Bank的截止時間，以避免延誤。
ABA Bank的匯款手續費和成本是多少？
使用ABA Bank進行國際匯款的費用取決於許多因素，包括匯款金額和目的地貨幣。通常情況下，大額轉帳手續費更低，匯率也更好。查看比較表，將ABA Bank費用與 Xe 進行比較。
常見問題集
ABA Bank的匯率可能與專門的匯款服務有顯著差異。傳統銀行通常會在利率上加價，這意味著您的收款人可能收到的金額會減少。使用我們的比較表，即時查看ABA Bank與 Xe 和其他供應商的比較。
將ABA Bank與其他國際匯款服務進行比較，有助於您做出更明智的財務決策。費率和手續費的細微差別可以帶來顯著的節省——尤其是在大額轉帳時。我們的比較工具讓您輕鬆找到特定貨幣對的最佳價值。
ABA Bank匯率是指他們在國際匯款過程中提供的將一種貨幣兌換成另一種貨幣的匯率。該利率可能包含高於市場中間價的利潤，這可能會減少收款人最終收到的金額。將ABA Bank的利率與 Xe 的即時利率進行比較，即可看出差異。
許多銀行和匯款服務提供者（包括ABA Bank可能會收取匯款手續費。這可以是固定費用，也可以根據金額、目的地或轉帳方式而有所不同。我們的比較工具會清楚列出各項費用和匯率，方便您輕鬆查看總成本。
轉帳時間（ ABA Bank取決於目的地、貨幣和付款方式。許多轉帳需要 1-5 個工作天，但可能會因銀行處理時間或額外審核而延誤。相比之下，氙氣在幾分鐘內即可完成大部分轉移。
ABA Bank可能會對大額轉帳設定每日限額或要求親自到場。Xe 支援更高的線上轉帳限額，讓您在轉移大額資金時擁有更大的靈活性，無需拆分付款或前往分行。