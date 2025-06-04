路由号码失效最常见的原因是数字输入错误、校验和不匹配、在需要电汇号码时使用了 ACH 号码（或反之亦然）、大型银行的州特定差异、与合并有关的更改或空格和破折号等简单格式。即使是微小的错误，也会使您超过每日的截止时间，增加转账天数。使用正确的路由号码可以防止退单、延误和错投资金。