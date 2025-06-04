路由号码验证器
在发送付款之前，请粘贴 9 位数的路由号码以确认其有效。
准确保护您的付款
使用正确的路由号码可防止您的付款出现延误、费用和资金错转。在美国，银行可能会对自动转账和电汇使用不同的路由号码，一些大银行还会使用特定州的号码。如果输入错误，您的转账可能会被拒绝或被转入错误的操作队列。
线路号码格式
每个美国路由号码（ABA/RTN）都是 9 位数：
地区/联邦区 (AAAA)：标明贵银行的联邦地区和处理区域。
ABA 机构标识符 (BBBB)：标识您在该地区的特定银行，就像银行 ID 一样。
校验码 (C)：最后一位 "数学校验 "数字，有助于发现错字或错误输入。
路由号码示例
选择正确的路由号码
银行通常对自动转账、电汇和支票使用不同的路由号码。支票上打印的号码可能不是自动转账或直接借记所需的号码。如果您不确定，请向您的银行确认，或使用我们的路由号码查询来查找正确的号码。使用错误的号码可能会导致延误或退货。
常见错误
路由号码失效最常见的原因是数字输入错误、校验和不匹配、在需要电汇号码时使用了 ACH 号码（或反之亦然）、大型银行的州特定差异、与合并有关的更改或空格和破折号等简单格式。即使是微小的错误，也会使您超过每日的截止时间，增加转账天数。使用正确的路由号码可以防止退单、延误和错投资金。
总计
US$0.00
需要国际汇款？
传统银行的国际汇款因费率低和额外收费而价格昂贵。Xe 通过具有竞争力的费率和低廉透明的费用帮助您节省开支。使用 130 多种货币向 190 多个国家/地区汇款，预先查看总价，获得可靠的送达估价，并自始至终跟踪您的汇款。
路由号码 vs SWIFT/BIC 代码 vs IBANs
对于付款，您需要了解的详细信息取决于资金的去向。
路由号码（仅限美国）
美国银行的 9 位数代码，用于安全转接付款，包括直接存款、电汇和支票。
IBAN（国际帐号）
在美国境外使用的特定国家账号，用于将付款转入国外的正确账户。
路由号码验证器常见问题
路由号码又称 ABA 路由号码，用于识别美国银行或信用社的国内支付。它有九位数，处理 ACH 转账和许多国内电汇都需要它和您的账号。
路由号码用于识别银行；账户号码用于识别您在该银行的特定账户。通常情况下，您需要同时使用这两种付款方式。
有些机构对 ACH 转账使用一个路由号码，对国内电汇则使用另一个号码，因为这些付款是在不同的网络上处理的。请务必使用银行为付款类型指定的号码。
大型银行通常会指定特定州或特定地区的路由号码，以便有效地路由 ACH 交易。请查看银行应用程序或对账单中的数字，以与您所在州和账户类型相匹配。
在银行手机应用程序的 "账户详情"、银行对账单或纸质支票上查找（路由号码是 MICR 行的前九位数字）。如果您的银行列出了不同的 ACH 和电汇号码，请选择与您的付款相匹配的号码。
路由号码用于美国国内支付。国际转账通常使用 SWIFT/BIC 和 IBAN 或当地账户格式（如适用）。Xe 支持 SWIFT/BIC 查询和国际支付。
付款可能会被退回、延迟到每日截止时间之后或被错误转发。使用正确的路由号码可帮助您避免退货、费用和处理延误。
免责声明
此处显示的路由号码、银行名称、地址和其他详细信息仅供参考。虽然我们努力保持本页面的准确性，但 Xe 不保证信息的完整性、及时性或无误性。金融机构可能会更改其详细信息，恕不另行通知。
Xe 不对所列出的任何银行或中介机构的法律地位、许可或业务完整性作任何陈述。列入并不表示认可或核实。
您根据本信息做出的任何转让或决定，风险自负。Xe 不对因依赖数据或与此处提及的第三方交易而造成的任何损失、延误或损害承担责任。
在进行交易前，请务必直接向相关金融机构确认所有详细信息。
本免责声明仅以英文提供。本页面的部分内容可能使用其他语言，但法律免责声明仍使用英语，以保持其准确性和意图。