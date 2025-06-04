什么是路由号码？
路由号码是一个 9 位数的代码，用于识别美国银行或信用社。它也称为ABA 号码或路由转接号码 (RTN)，用于将 ACH 转账、国内电汇支付和支票处理导向正确的机构和地点。请务必使用正确的路由号码，以避免转账延迟。
线路号码格式
每个美国路由号码（ABA/RTN）都是 9 位数：
地区/联邦区 (AAAA)：标明贵银行的联邦地区和处理区域。
ABA 机构标识符 (BBBB)：标识您在该地区的特定银行，就像银行 ID 一样。
校验码 (C)：最后一位 "数学校验 "数字，有助于发现错字或错误输入。
路由号码示例
路由号码与账户号码
这些数字一起工作，但做着不同的工作。您的路由号码是一个 9 位数代码，用于识别您的银行，并用于自动转账、国内电汇和支票。您的账户号码是您个人账户的 8-12 位数字代码。您可以在纸质支票上找到这两个号码--路由号码在左下方最前面，然后是账户号码。
路由号码 vs SWIFT/BIC 代码 vs IBANs
对于付款，您需要了解的详细信息取决于资金的去向。
路由号码（仅限美国）
美国银行的 9 位数代码，用于安全转接付款，包括直接存款、电汇和支票。
IBAN（国际帐号）
在美国境外使用的特定国家账号，用于将付款转入国外的正确账户。
常见问题解答
路由号码 (ABA) 是一个九位数代码，用于识别美国银行或信用社的国内支付（如自动转账和电汇）。
并非总是如此。有些银行对自动转账使用一个路由号码，对国内电汇使用另一个路由号码。使用银行为您的付款类型指定的号码。
路由号码用于美国国内支付。对于国际转账，请使用 SWIFT/BIC，并酌情使用 IBAN 或当地账户格式。
付款可能会被退回或延迟，特别是如果您错过了每天的截止时间。在发送之前，请务必核实 ACH 或电汇的正确号码。
