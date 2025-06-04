这些数字一起工作，但做着不同的工作。您的路由号码是一个 9 位数代码，用于识别您的银行，并用于自动转账、国内电汇和支票。您的账户号码是您个人账户的 8-12 位数字代码。您可以在纸质支票上找到这两个号码--路由号码在左下方最前面，然后是账户号码。