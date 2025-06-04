ABA 路由号码查询
查询并验证自动转账、电汇和支票的美国银行路由号码 (ABA)。按银行搜索或粘贴 9 位数字代码，以便在发送前查看路由号码详情。
什么是路由号码？
路由号码是一个 9 位数的代码，用于识别美国银行或信用社。它也称为ABA 号码或路由转接号码 (RTN)，用于将 ACH 转账、国内电汇支付和支票处理导向正确的机构和地点。请务必使用正确的路由号码，以避免转账延迟。
线路号码格式
每个美国路由号码（ABA/RTN）都是 9 位数：
地区/联邦区 (AAAA)：标明贵银行的联邦地区和处理区域。
ABA 机构标识符 (BBBB)：标识您在该地区的特定银行，就像银行 ID 一样。
校验码 (C)：最后一位 "数学校验 "数字，有助于发现错字或错误输入。
路由号码示例
支票上的路由号码在哪里？
您可以在支票左下方找到您的路由号码。这是底部一排数字中的前九位数字，然后是您的账户号码，最后是支票号码。
如何在线查找您的路由号码
以下是无需致电银行就能找到它的简单方法：
在本页：使用我们的路由号码查询或选择您的银行徽标，查看自动转账、电汇和支票号码。
网上银行：登录并打开账户详情。您的路由号码显示在您的账号附近。
电子对账单和支票图像：查看左下方的前九位数字。
联邦储备目录：在Fedwire 目录中搜索您的银行。
选择正确的路由号码
银行通常对自动转账、电汇和支票使用不同的路由号码。支票上打印的号码可能不是自动转账或直接借记所需的号码。如果您不确定，请向您的银行确认，或使用我们的路由号码查询来查找正确的号码。使用错误的号码可能会导致延误或退货。
路由号码与账户号码
这些数字一起工作，但做着不同的工作。您的路由号码是一个 9 位数代码，用于识别您的银行，并用于自动转账、国内电汇和支票。您的账户号码是您个人账户的 8-12 位数字代码。您可以在纸质支票上找到这两个号码--路由号码在左下方最前面，然后是账户号码。
路由号码有什么用途？
路由号码通常用于以下支付或交易：
设置直接存款或自动账单支付（ACH）
领取工资、养老金、退税或福利金
发送或接收国内电汇
将您的银行账户与工资单或支付应用程序连接起来
存入支票或处理电子支票
不确定使用哪个号码？使用我们的路由号码查询。
路由号码 vs SWIFT/BIC 代码 vs IBANs
对于付款，您需要了解的详细信息取决于资金的去向。
路由号码（仅限美国）
美国银行的 9 位数代码，用于安全转接付款，包括直接存款、电汇和支票。
IBAN（国际帐号）
在美国境外使用的特定国家账号，用于将付款转入国外的正确账户。
常见问题
路由号码也称为 ABA 号码或路由转接号码，是一个 9 位数代码，用于识别美国银行或信用社的自动转账、国内电汇和支票处理。它与您的账号配合使用，确保资金被汇到正确的银行和正确的账户。路由号码仅用于美国支付。
将 ACH 路由号码用于直接存款、工资和自动账单支付。国内电汇请使用电汇路径号码。对于纸质支票，请使用印在支票上的路由号码。有些银行按州或账户类型公布不同的号码。如果您不确定，请在汇款前通过网上银行确认或使用我们的路由号码查询来选择正确的号码。
登录网上银行或手机银行，打开账户详情，查看该账户的路由号码。许多银行会在其网站上按州或账户类型列出路由号码。您还可以使用我们的路由号码查询功能按银行名称进行搜索，或查看您的电子对账单和支票图像。如果您看到的数字少于九位，则可能缺少一个前导零。
有效的美国路由号码有九位数字，并通过校验和测试。在我们的路由号码查询中输入 9 位数字代码，以检查路由号码并确认银行名称和地点。确保数字类型与您的付款类型相符，例如自动转账与电汇。如果显示的银行与您的预期不符，请在汇款前联系您的银行。
路由号码仅用于美国支付。国际转账通常需要收款银行的 SWIFT 或 BIC 代码，在许多国家还需要 IBAN 或当地账户格式。如果您需要向国外汇款，请比较您的选择，并使用 Xe 查看预付总价，获得明确的交付估价，并跟踪您的汇款。
大银行通常因州、付款类型或合并而有不同的路由号码。选择与您的账户和付款类型相匹配的号码。如果银行通知您有变动，请更新直接存款、工资单和账单支付，以避免延误或退回。如有疑问，请通过网上银行或我们的路由号码查询进行核实。
