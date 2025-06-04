Filialer för Frank Smythson Ltd i Storbritannien

Om du använder fel SWIFT-kod kan din betalning bli försenad, feldirigerad eller till och med avvisad av den mottagande banken. I vissa fall kan pengarna returneras till avsändaren, och ytterligare avgifter kan tillkomma. Se alltid till att SWIFT-koden matchar antingen din banks eller den officiella huvudkontorskoden. Om du är osäker, kontakta Frank Smythson Ltd innan överföringen görs.