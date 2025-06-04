SWIFT/BIC-koder i Mongoliet
Behöver du hitta SWIFT-koden för din bank i Mongoliet?
Behöver du en SWIFT/BIC-kod för att skicka eller ta emot en internationell banköverföring i Mongoliet? Använd vår katalog för att hitta rätt SWIFT-kod för din bank och specifika filial. Oavsett om du överför pengar till Mongoliet eller skickar pengar utomlands är det viktigt att ha rätt SWIFT-kod för pålitliga överföringar.
Vanliga frågor och svar
En SWIFT-kod - även känd som en BIC (Bank Identifier Code) - är en internationell standard för att identifiera banker och finansinstitut. Du behöver rätt SWIFT-kod i Mongoliet för att skicka eller ta emot internationella banköverföringar korrekt och säkert.
Du kan hitta rätt SWIFT-kod för din bank i Mongoliet genom att söka på den här sidan med ditt banknamn, ort eller filial. Du kan också kontrollera ditt kontoutdrag eller kontakta din lokala filial.
Vissa banker i Mongoliet använder en enda SWIFT-kod för alla filialer, medan andra har filialspecifika koder. Det är bäst att bekräfta med din bank för att undvika förseningar eller fel i din internationella överföring.
Om du använder fel SWIFT-kod för en bank i Mongoliet kan din betalning försenas, avvisas eller skickas till fel konto. Dubbelkolla alltid koden med din bank innan du överför pengar.
Nej, en SWIFT-kod identifierar banken, medan ett IBAN (International Bank Account Number) identifierar det enskilda kontot. Inte alla banker i Mongoliet använder IBAN-nummer, men båda kan krävas för vissa överföringar, särskilt i Europa eller Mellanöstern.
Du kan validera SWIFT-koder i Mongoliet genom att:
Kontrollera med din bank
Söka online SWIFT-kataloger (som den här)
Letar efter koden på ditt kontoutdrag
friskrivningsklausul
SWIFT-koder, banknamn, adresser och annan relaterad information som tillhandahålls på denna sida är endast för allmän information. Även om vi strävar efter att säkerställa noggrannhet garanterar Xe inte att informationen är fullständig, aktuell eller felfri. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande och kanske inte återspeglar de senaste uppgifterna från respektive finansinstitut.
Xe gör inga utfästelser angående den rättsliga ställningen, regleringsstatus, eller operativa integritet för någon bank, finansinstitut, eller mellanhand som listas. Vi stöder inte eller verifierar legitimiteten hos någon enhet som ingår, och vi tar inte heller något ansvar för din användning av informationen som tillhandahålls.
Alla finansiella transaktioner eller beslut som fattas baserat på denna information görs på egen risk. Xe ansvarar inte för förlust, fördröjning eller skador till följd av tillit till uppgifterna, inte heller från kontakter med tredje part vars information visas på denna webbplats.
Vi rekommenderar att du självständigt verifierar alla uppgifter med relevant finansinstitut innan du initierar någon transaktion.
Denna ansvarsfriskrivning tillhandahålls endast på engelska och har inte översatts. Medan resten av denna sida kan visas på ditt valda språk, förblir den juridiska ansvarsfriskrivningen på engelska för att bevara dess riktighet och avsikt.