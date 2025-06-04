SWIFT-kod för Banco del Austro S.A i Ecuador

Den huvudsakliga SWIFT-koden för Banco del Austro S.A i Ecuador är AUSTECEQXXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i Ecuador och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos Banco del Austro S.A i Ecuador och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda AUSTECEQXXX.