SWIFT-kod för Banco Multiple Caribe Internacional, S.A i Dominikanska republiken

Den huvudsakliga SWIFT-koden för Banco Multiple Caribe Internacional, S.A i Dominikanska republiken är STGODOSDXXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i Dominikanska republiken och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos Banco Multiple Caribe Internacional, S.A i Dominikanska republiken och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda STGODOSDXXX.