SWIFT-kod för Exim Bank (Djibouti) S.A i Djibouti

Den huvudsakliga SWIFT-koden för Exim Bank (Djibouti) S.A i Djibouti är EXTNDJJDXXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i Djibouti och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos Exim Bank (Djibouti) S.A i Djibouti och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda EXTNDJJDXXX.