SWIFT-kod för Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge i Djibouti

För att hitta rätt SWIFT-kod för just ditt Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge-kontor har du några alternativ:

Använd vår SWIFT-kodsökare för kontoret – det enklaste sättet att kontrollera om ditt kontor har en unik SWIFT-kod eller om du ska använda huvudkontorets kod (BCIMDJJXXXX).

Logga in på din internetbankplattform hos Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge och granska instruktionerna för banköverföringen.

Kontakta ditt lokala kontor eller ring Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge kundtjänst.

Titta på ett aktuellt kontoutdrag eller checkhäfte, vilket kan innehålla internationella betalningsuppgifter.

Om ditt kontor inte har en unik SWIFT-kod kan du vanligtvis använda BCIMDJJXXXX.