SWIFT-kod för Banco Nacional de Bolivia i Bolivia

För att hitta rätt SWIFT-kod för just ditt Banco Nacional de Bolivia-kontor har du några alternativ:

Använd vår SWIFT-kodsökare för kontoret – det enklaste sättet att kontrollera om ditt kontor har en unik SWIFT-kod eller om du ska använda huvudkontorets kod (BNBOBOLXXXX).

Logga in på din internetbankplattform hos Banco Nacional de Bolivia och granska instruktionerna för banköverföringen.

Kontakta ditt lokala kontor eller ring Banco Nacional de Bolivia kundtjänst.

Titta på ett aktuellt kontoutdrag eller checkhäfte, vilket kan innehålla internationella betalningsuppgifter.

Om ditt kontor inte har en unik SWIFT-kod kan du vanligtvis använda BNBOBOLXXXX.