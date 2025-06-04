SWIFT-kod för Central Bank of Bahrain i Bahrain

Ja, det är generellt säkert att använda den primära SWIFT-koden (BMAGBHBMXXX) för att ta emot internationella betalningar – särskilt om ditt lokala bankkontor inte har en särskild kod. Central Bank of Bahrain kommer fortfarande att kunna dirigera pengarna till ditt konto med hjälp av ditt fullständiga kontonummer och andra identifierande uppgifter. Med det sagt, verifiera alltid detta tillvägagångssätt med din bank, särskilt för stora transaktioner.