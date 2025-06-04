Filialer för Tat Fx Pty Ltd i Australien
Använd tabellen nedan för att hitta ditt Tat Fx Pty Ltd-kontor och få detaljerad information om respektive SWIFT-kod.
Hitta en SWIFT-kod
Om dessa SWIFT-koder
SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser vid internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Tat Fx Pty Ltd, kan tilldela unika koder till filialer i större städer för att underlätta överföringar mer exakt. Alla filialer har inte unika koder, men när de är tillgängliga är det bäst att använda den som matchar ditt lokala filialkontor.
Vad du ska göra om din lokala filial inte finns med i listan
Om ditt Tat Fx Pty Ltd-kontor inte finns med i listan ovan kan du fortfarande skicka din internationella betalning med hjälp av det globala huvudkontorets SWIFT-kod. Istället för att dirigera pengarna till ett specifikt kontor kommer de att behandlas via bankens centrala system och sedan dirigeras till rätt bank.
Kontrollera din SWIFT-betalning för fel
Innan du skickar en SWIFT-betalning, dubbelkolla att SWIFT-koden matchar mottagarens bank och att kontonummer och namn är korrekt angivna. Även små misstag kan försena eller blockera överföringen. Kontakta din bank om du har gjort en överföring med felaktiga uppgifter.
Tar du emot en betalning till Tat Fx Pty Ltd?
Om du planerar att ta emot pengar från utlandet, ange din bank- och filials SWIFT-kod till avsändaren för att säkerställa att dina pengar når ditt konto korrekt och säkert. Om du inte hittar din filials SWIFT-kod, kontrollera om Tat Fx Pty Ltd har en global huvudkontorskod eller kontakta dem direkt för det bästa alternativet.
Vanliga frågor
Ja, Tat Fx Pty Ltd kan ha flera filialer. Varje filial kan betjäna olika områden, erbjuda olika tjänster och – när det gäller internationella banköverföringar – kan vissa till och med använda olika SWIFT-koder. Det är viktigt att identifiera det specifika filialen där ditt konto finns när du ger betalningsinstruktioner.
Du hittar SWIFT-koden för ditt bankkontor i tabellen högst upp på den här sidan, som listar kända Tat Fx Pty Ltd SWIFT-koder för bankkontor. Om du är osäker på vilket bankkontor ditt konto är kopplat till kan du kontrollera ditt kontoutdrag, besöka din internetbankportal eller kontakta bankkontoret direkt. Om du är osäker är det ett säkert alternativ att använda bankens huvudkontors SWIFT-kod.
Att använda en filialspecifik SWIFT-kod – om en sådan finns tillgänglig för din plats – kan förbättra noggrannheten och hastigheten för din internationella överföring. Det hjälper till att säkerställa att pengarna dirigeras direkt till rätt filial, vilket kan minska handläggningstiden och göra transaktionen lättare att spåra vid behov. Det är särskilt användbart för större överföringar eller tidskänsliga betalningar.
Om du använder fel SWIFT-kod kan din betalning bli försenad, feldirigerad eller till och med avvisad av den mottagande banken. I vissa fall kan pengarna returneras till avsändaren, och ytterligare avgifter kan tillkomma. Se alltid till att SWIFT-koden matchar antingen din banks eller den officiella huvudkontorskoden. Om du är osäker, kontakta Tat Fx Pty Ltd innan överföringen görs.
Du kan se tabellen ovan för en lista över Tat Fx Pty Ltd-kontor som har individuella SWIFT-koder. Du kan också kontakta ditt kontor direkt eller logga in på din internetbank för att se instruktioner för internationella överföringar. Om ditt kontor inte verkar ha en egen kod använder det troligtvis huvudkontorets kod som standard.
Inte nödvändigtvis. Tat Fx Pty Ltd-filialer kan ha unika koder för specifika platser eller funktioner – särskilt för företagsfilialer med hög transaktionsvolym eller specialiserade företagsfilialer. Försök alltid att använda den SWIFT-kod som är specifik för just din filial om sådan finns; annars är huvudkontorets kod en allmänt accepterad reserv.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.