SWIFT-kod för Antigua Commercial Bank i Antigua och Barbuda

Den huvudsakliga SWIFT-koden för Antigua Commercial Bank i Antigua och Barbuda är ANCBAGAGXXX. Denna kod identifierar bankens huvudkontor för internationella betalningar i Antigua och Barbuda och används ofta när en filialspecifik kod inte krävs eller är tillgänglig. Om du skickar pengar till ett konto hos Antigua Commercial Bank i Antigua och Barbuda och mottagaren inte har angett en lokal filials SWIFT-kod är det vanligtvis ett säkert och pålitligt alternativ att använda ANCBAGAGXXX.