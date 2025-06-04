SWIFT-kod för Banco de Poupanca e Credito i Angola

För att hitta rätt SWIFT-kod för just ditt Banco de Poupanca e Credito-kontor har du några alternativ:

Använd vår SWIFT-kodsökare för kontoret – det enklaste sättet att kontrollera om ditt kontor har en unik SWIFT-kod eller om du ska använda huvudkontorets kod (BPCLAOLUXXX).

Logga in på din internetbankplattform hos Banco de Poupanca e Credito och granska instruktionerna för banköverföringen.

Kontakta ditt lokala kontor eller ring Banco de Poupanca e Credito kundtjänst.

Titta på ett aktuellt kontoutdrag eller checkhäfte, vilket kan innehålla internationella betalningsuppgifter.

Om ditt kontor inte har en unik SWIFT-kod kan du vanligtvis använda BPCLAOLUXXX.