XE Valutadiagram: TVD till BOB

Diagram TVD till BOB

Tuvaluansk dollar till Boliviansk bolíviano

1 TVD = 0 BOB

5 sep. 2025 11:30 UTC - 5 sep. 2025 11:30 UTC
TVD/BOB stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

tvd

TVD - Tuvaluansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tuvaluansk dollar är kursen från TVD till USD. Valutakoden för Tuvaluan Dollars är TVD. Valutasymbolen är $.

BOB - Boliviansk bolíviano

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Boliviansk bolíviano är kursen från BOB till USD. Valutakoden för Bolivian Bolivianos är BOB. Valutasymbolen är $b.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16840
GBP / EUR1,15341
USD / JPY148,228
GBP / USD1,34764
USD / CHF0,803505
USD / CAD1,37957
EUR / JPY173,189
AUD / USD0,654377

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

