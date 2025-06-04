XE Valutadiagram: TVD till AFN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram TVD till AFN

Tuvaluansk dollar till Afghansk afghani

1 TVD = 0 AFN

5 sep. 2025 10:23 UTC - 5 sep. 2025 10:23 UTC
TVD/AFN stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

tvd

TVD - Tuvaluansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tuvaluansk dollar är kursen från TVD till USD. Valutakoden för Tuvaluan Dollars är TVD. Valutasymbolen är $.

afn

AFN - Afghansk afghani

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Afghansk afghani är kursen från AFN till USD. Valutakoden för Afghan Afghanis är AFN. Valutasymbolen är ؋.

