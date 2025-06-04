XE Valutadiagram: SYP till HKD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram SYP till HKD

Syriskt pund till Hongkong-dollar

1 SYP = 0 HKD

5 sep. 2025 02:29 UTC - 5 sep. 2025 02:29 UTC
SYP/HKD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

syp

SYP - Syriskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Syriskt pund är kursen från SYP till USD. Valutakoden för Syrian Pounds är SYP. Valutasymbolen är £.

More Syriskt pund info
hkd

HKD - Hongkong-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Hongkong-dollar är kursen från HKD till USD. Valutakoden för Hong Kong Dollars är HKD. Valutasymbolen är $.

More Hongkong-dollar info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16725
GBP / EUR1,15261
USD / JPY148,136
GBP / USD1,34538
USD / CHF0,804573
USD / CAD1,38068
EUR / JPY172,911
AUD / USD0,652865

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen