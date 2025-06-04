XE Valutadiagram: SYP till ALL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram SYP till ALL

Syriskt pund till Albansk lek

1 SYP = 0 ALL

4 sep. 2025 23:51 UTC - 4 sep. 2025 23:51 UTC
SYP/ALL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

syp

SYP - Syriskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Syriskt pund är kursen från SYP till USD. Valutakoden för Syrian Pounds är SYP. Valutasymbolen är £.

all

ALL - Albansk lek

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Albansk lek är kursen från ALL till USD. Valutakoden för Albanian Leke är ALL. Valutasymbolen är L.

