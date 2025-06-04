XE Valutadiagram: SVC till TJS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram SVC till TJS

Salvadoransk colón till Tadzjikistan-somoni

1 SVC = 0 TJS

4 sep. 2025 22:38 UTC - 4 sep. 2025 22:38 UTC
SVC/TJS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

svc

SVC - Salvadoransk colón

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salvadoransk colón är kursen från SVC till USD. Valutakoden för Salvadoran Colones är SVC. Valutasymbolen är $.

tjs

TJS - Tadzjikistan-somoni

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tadzjikistan-somoni är kursen från TJS till USD. Valutakoden för Tajikistani Somoni är TJS. Valutasymbolen är SM.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16500
GBP / EUR1,15309
USD / JPY148,475
GBP / USD1,34336
USD / CHF0,805689
USD / CAD1,38195
EUR / JPY172,974
AUD / USD0,651764

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

