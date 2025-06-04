XE Valutadiagram: STN till XAU

Diagram STN till XAU

São Tomé och Príncipe-dobra till Uns av guld

1 STN = 0 XAU

4 sep. 2025 15:12 UTC - 4 sep. 2025 15:12 UTC
STN/XAU stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

stn

STN - São Tomé och Príncipe-dobra

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för São Tomé och Príncipe-dobra är kursen från STN till USD. Valutakoden för Sao Tomean Dobras är STN. Valutasymbolen är Db.

xau

XAU - Uns av guld

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Uns av guld är kursen från XAU till USD. Valutakoden för Gold Ounces är XAU.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16352
GBP / EUR1,15431
USD / JPY148,731
GBP / USD1,34307
USD / CHF0,806621
USD / CAD1,38427
EUR / JPY173,052
AUD / USD0,650464

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

