XE Valutadiagram: SHP till ILS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram SHP till ILS

Sankthelenskt pund till Israelisk shekel

1 SHP = 0 ILS

4 sep. 2025 08:15 UTC - 4 sep. 2025 08:15 UTC
SHP/ILS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

shp

SHP - Sankthelenskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sankthelenskt pund är kursen från SHP till USD. Valutakoden för Saint Helenian Pounds är SHP. Valutasymbolen är £.

ils

ILS - Israelisk shekel

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Israelisk shekel är kursen från ILS till USD. Valutakoden för Israeli New Shekels är ILS. Valutasymbolen är ₪.

