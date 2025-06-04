XE Valutadiagram: SHP till BIF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram SHP till BIF

Sankthelenskt pund till Burundisk franc

1 SHP = 0 BIF

4 sep. 2025 05:47 UTC - 4 sep. 2025 05:47 UTC
SHP/BIF stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

shp

SHP - Sankthelenskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sankthelenskt pund är kursen från SHP till USD. Valutakoden för Saint Helenian Pounds är SHP. Valutasymbolen är £.

bif

BIF - Burundisk franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Burundisk franc är kursen från BIF till USD. Valutakoden för Burundian Francs är BIF. Valutasymbolen är FBu.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16541
GBP / EUR1,15226
USD / JPY148,196
GBP / USD1,34286
USD / CHF0,804293
USD / CAD1,38080
EUR / JPY172,710
AUD / USD0,652568

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

