XE Valutadiagram: SGD till ZMK

Diagram SGD till ZMK

Singaporiansk dollar till Zambisk kwacha

1 SGD = 0 ZMK

4 sep. 2025 05:44 UTC - 4 sep. 2025 05:44 UTC
SGD/ZMK stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

sgd

SGD - Singaporiansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Singaporiansk dollar är kursen från SGD till USD. Valutakoden för Singapore Dollars är SGD. Valutasymbolen är S$.

More Singaporiansk dollar info
zmk

ZMK - Zambisk kwacha

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zambisk kwacha är kursen från ZMK till USD. Valutakoden för Zambian Kwacha är ZMK.

More Zambisk kwacha info

