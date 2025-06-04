XE Valutadiagram: SGD till TMM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram SGD till TMM

Singaporiansk dollar till Turkmenistani Manat

1 SGD = 0 TMM

4 sep. 2025 04:28 UTC - 4 sep. 2025 04:28 UTC
SGD/TMM stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

sgd

SGD - Singaporiansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Singaporiansk dollar är kursen från SGD till USD. Valutakoden för Singapore Dollars är SGD. Valutasymbolen är S$.

tmm

TMM - Turkmenistani Manat

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Turkmenistani Manat är kursen från TMM till USD. Valutakoden för Turkmenistani Manats är TMM.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16515
GBP / EUR1,15241
USD / JPY148,219
GBP / USD1,34274
USD / CHF0,804501
USD / CAD1,38062
EUR / JPY172,698
AUD / USD0,653193

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

