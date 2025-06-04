XE Valutadiagram: SGD till SRG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram SGD till SRG

Singaporiansk dollar till Surinamese Guilder

1 SGD = 0 SRG

4 sep. 2025 02:59 UTC - 4 sep. 2025 02:59 UTC
SGD/SRG stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

sgd

SGD - Singaporiansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Singaporiansk dollar är kursen från SGD till USD. Valutakoden för Singapore Dollars är SGD. Valutasymbolen är S$.

SRG - Surinamese Guilder

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Surinamese Guilder är kursen från SRG till USD. Valutakoden för Surinamese Guilders är SRG.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16534
GBP / EUR1,15255
USD / JPY148,164
GBP / USD1,34310
USD / CHF0,804317
USD / CAD1,38063
EUR / JPY172,661
AUD / USD0,653670

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

