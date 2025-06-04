XE Valutadiagram: SGD till GRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram SGD till GRD

Singaporiansk dollar till Greek Drachma

1 SGD = 0 GRD

4 sep. 2025 00:38 UTC - 4 sep. 2025 00:38 UTC
SGD/GRD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

sgd

SGD - Singaporiansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Singaporiansk dollar är kursen från SGD till USD. Valutakoden för Singapore Dollars är SGD. Valutasymbolen är S$.

More Singaporiansk dollar info

GRD - Greek Drachma

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Greek Drachma är kursen från GRD till USD. Valutakoden för Greek Drachmae är GRD.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16585
GBP / EUR1,15282
USD / JPY148,094
GBP / USD1,34402
USD / CHF0,804229
USD / CAD1,37961
EUR / JPY172,656
AUD / USD0,654785

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen