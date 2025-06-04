XE Valutadiagram: NZD till HUF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram NZD till HUF

Nyzeeländsk dollar till Ungersk forint

1 NZD = 0 HUF

3 sep. 2025 17:49 UTC - 3 sep. 2025 17:49 UTC
NZD/HUF stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

nzd

NZD - Nyzeeländsk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nyzeeländsk dollar är kursen från NZD till USD. Valutakoden för Nya Zeeland-dollar är NZD. Valutasymbolen är $.

More Nyzeeländsk dollar info
huf

HUF - Ungersk forint

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Ungersk forint är kursen från HUF till USD. Valutakoden för Hungarian Forints är HUF. Valutasymbolen är Ft.

More Ungersk forint info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16663
GBP / EUR1,15247
USD / JPY147,966
GBP / USD1,34450
USD / CHF0,803666
USD / CAD1,37975
EUR / JPY172,621
AUD / USD0,654679

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen