XE Valutadiagram: NZD till BCH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram NZD till BCH

Nyzeeländsk dollar till Bitcoin Cash

1 NZD = 0 BCH

3 sep. 2025 15:59 UTC - 3 sep. 2025 15:59 UTC
NZD/BCH stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

nzd

NZD - Nyzeeländsk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nyzeeländsk dollar är kursen från NZD till USD. Valutakoden för Nya Zeeland-dollar är NZD. Valutasymbolen är $.

bch

BCH - Bitcoin Cash

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Bitcoin Cash är kursen från BCH till USD. Valutakoden för Bitcoin Cash är BCH.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16761
GBP / EUR1,15186
USD / JPY147,977
GBP / USD1,34493
USD / CHF0,803227
USD / CAD1,37885
EUR / JPY172,779
AUD / USD0,654983

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

