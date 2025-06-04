XE Valutadiagram: MDL till KYD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram MDL till KYD

Moldavisk leu till Caymansk dollar

1 MDL = 0 KYD

3 sep. 2025 04:33 UTC - 3 sep. 2025 04:33 UTC
MDL/KYD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

mdl

MDL - Moldavisk leu

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Moldavisk leu är kursen från MDL till USD. Valutakoden för Moldovan Lei är MDL. Valutasymbolen är lei.

kyd

KYD - Caymansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Caymansk dollar är kursen från KYD till USD. Valutakoden för Caymanian Dollars är KYD. Valutasymbolen är $.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16292
GBP / EUR1,14955
USD / JPY148,716
GBP / USD1,33683
USD / CHF0,805528
USD / CAD1,37928
EUR / JPY172,945
AUD / USD0,652098

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

