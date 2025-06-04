XE Valutadiagram: LBP till PKR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram LBP till PKR

Libanesiskt pund till Pakistansk rupie

1 LBP = 0 PKR

2 sep. 2025 15:07 UTC - 2 sep. 2025 15:07 UTC
LBP/PKR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

lbp

LBP - Libanesiskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Libanesiskt pund är kursen från LBP till USD. Valutakoden för Lebanese Pounds är LBP. Valutasymbolen är £.

pkr

PKR - Pakistansk rupie

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Pakistansk rupie är kursen från PKR till USD. Valutakoden för Pakistani Rupees är PKR. Valutasymbolen är ₨.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16653
GBP / EUR1,14856
USD / JPY148,116
GBP / USD1,33983
USD / CHF0,802872
USD / CAD1,37917
EUR / JPY172,782
AUD / USD0,652204

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

