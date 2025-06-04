XE Valutadiagram: KES till AOA

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram KES till AOA

Kenyansk shilling till Angolansk kwanza

1 KES = 0 AOA

2 sep. 2025 04:49 UTC - 2 sep. 2025 04:49 UTC
KES/AOA stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

kes

KES - Kenyansk shilling

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kenyansk shilling är kursen från KES till USD. Valutakoden för Kenyan Shillings är KES. Valutasymbolen är KSh.

aoa

AOA - Angolansk kwanza

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Angolansk kwanza är kursen från AOA till USD. Valutakoden för Angolan Kwanzas är AOA. Valutasymbolen är Kz.

