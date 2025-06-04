XE Valutadiagram: KES till AFN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram KES till AFN

Kenyansk shilling till Afghansk afghani

1 KES = 0 AFN

2 sep. 2025 04:48 UTC - 2 sep. 2025 04:48 UTC
KES/AFN stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

kes

KES - Kenyansk shilling

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kenyansk shilling är kursen från KES till USD. Valutakoden för Kenyan Shillings är KES. Valutasymbolen är KSh.

More Kenyansk shilling info
afn

AFN - Afghansk afghani

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Afghansk afghani är kursen från AFN till USD. Valutakoden för Afghan Afghanis är AFN. Valutasymbolen är ؋.

More Afghansk afghani info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16940
GBP / EUR1,15693
USD / JPY147,723
GBP / USD1,35291
USD / CHF0,801338
USD / CAD1,37572
EUR / JPY172,747
AUD / USD0,653848

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen