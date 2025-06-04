XE Valutadiagram: JPY till LTL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram JPY till LTL

Japansk yen till Litauisk litas

1 JPY = 0 LTL

2 sep. 2025 03:51 UTC - 2 sep. 2025 03:51 UTC
JPY/LTL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

jpy

JPY - Japansk yen

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Japansk yen är kursen från JPY till USD. Valutakoden för Japanska yen är JPY. Valutasymbolen är ¥.

More Japansk yen info
ltl

LTL - Litauisk litas

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Litauisk litas är kursen från LTL till USD. Valutakoden för Lithuanian Litai är LTL. Valutasymbolen är Lt.

More Litauisk litas info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16937
GBP / EUR1,15663
USD / JPY147,746
GBP / USD1,35252
USD / CHF0,801477
USD / CAD1,37559
EUR / JPY172,769
AUD / USD0,653921

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen