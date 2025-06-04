XE Valutadiagram: JOD till ZAR

Diagram JOD till ZAR

Jordansk dinar till Sydafrikansk rand

1 JOD = 0 ZAR

2 sep. 2025 02:22 UTC - 2 sep. 2025 02:22 UTC
JOD/ZAR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

jod

JOD - Jordansk dinar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Jordansk dinar är kursen från JOD till USD. Valutakoden för Jordanian Dinars är JOD. Valutasymbolen är JD.

zar

ZAR - Sydafrikansk rand

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sydafrikansk rand är kursen från ZAR till USD. Valutakoden för Sydafrikanska rand är ZAR. Valutasymbolen är R.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16940
GBP / EUR1,15671
USD / JPY147,682
GBP / USD1,35265
USD / CHF0,801447
USD / CAD1,37544
EUR / JPY172,699
AUD / USD0,654313

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

