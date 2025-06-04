XE Valutadiagram: IEP till CLP

Diagram IEP till CLP

Irish Pound till Chilensk peso

1 IEP = 0 CLP

1 sep. 2025 20:28 UTC - 1 sep. 2025 20:28 UTC
IEP/CLP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

IEP - Irish Pound

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Irish Pound är kursen från IEP till USD. Valutakoden för Irish Pounds är IEP.

clp

CLP - Chilensk peso

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Chilensk peso är kursen från CLP till USD. Valutakoden för Chilean Pesos är CLP. Valutasymbolen är $.

More Chilensk peso info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17134
GBP / EUR1,15680
USD / JPY147,163
GBP / USD1,35501
USD / CHF0,800399
USD / CAD1,37512
EUR / JPY172,379
AUD / USD0,655463

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

