XE Valutadiagram: IDR till XAG

Diagram IDR till XAG

Indonesiska rupier till Uns av silver

1 IDR = 0 XAG

1 sep. 2025 19:58 UTC - 1 sep. 2025 19:58 UTC
IDR/XAG stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

idr

IDR - Indonesiska rupier

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Indonesiska rupier är kursen från IDR till USD. Valutakoden för Indonesian Rupiahs är IDR. Valutasymbolen är Rp.

More Indonesiska rupier info
xag

XAG - Uns av silver

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Uns av silver är kursen från XAG till USD. Valutakoden för Silver Ounces är XAG.

More Uns av silver info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17136
GBP / EUR1,15664
USD / JPY147,165
GBP / USD1,35484
USD / CHF0,800266
USD / CAD1,37505
EUR / JPY172,383
AUD / USD0,655501

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

