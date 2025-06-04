XE Valutadiagram: IDR till ETB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram IDR till ETB

Indonesiska rupier till Etiopisk birr

1 IDR = 0 ETB

1 sep. 2025 14:43 UTC - 1 sep. 2025 14:43 UTC
IDR/ETB stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

idr

IDR - Indonesiska rupier

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Indonesiska rupier är kursen från IDR till USD. Valutakoden för Indonesian Rupiahs är IDR. Valutasymbolen är Rp.

etb

ETB - Etiopisk birr

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Etiopisk birr är kursen från ETB till USD. Valutakoden för Ethiopian Birrs är ETB. Valutasymbolen är Br.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17108
GBP / EUR1,15667
USD / JPY147,247
GBP / USD1,35456
USD / CHF0,800724
USD / CAD1,37474
EUR / JPY172,439
AUD / USD0,655792

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

