XE Valutadiagram: GHS till UYU

Vi använder mid-market-kurser
Diagram GHS till UYU

Ghana cedi till Uruguayansk peso

1 GHS = 0 UYU

1 sep. 2025 04:01 UTC - 1 sep. 2025 04:01 UTC
GHS/UYU stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

ghs

GHS - Ghana cedi

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Ghana cedi är kursen från GHS till USD. Valutakoden för Ghanaian Cedis är GHS. Valutasymbolen är GH₵.

uyu

UYU - Uruguayansk peso

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Uruguayansk peso är kursen från UYU till USD. Valutakoden för Uruguayan Pesos är UYU. Valutasymbolen är $U.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17083
GBP / EUR1,15504
USD / JPY146,905
GBP / USD1,35235
USD / CHF0,799617
USD / CAD1,37359
EUR / JPY172,001
AUD / USD0,654754

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

