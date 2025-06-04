XE Valutadiagram: GHS till NAD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram GHS till NAD

Ghana cedi till Namibisk dollar

1 GHS = 0 NAD

1 sep. 2025 01:56 UTC - 1 sep. 2025 01:56 UTC
GHS/NAD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Direktuppdaterade växelkurser

Valutainformation

ghs

GHS - Ghana cedi

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Ghana cedi är kursen från GHS till USD. Valutakoden för Ghanaian Cedis är GHS. Valutasymbolen är GH₵.

nad

NAD - Namibisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Namibisk dollar är kursen från NAD till USD. Valutakoden för Namibian Dollars är NAD. Valutasymbolen är $.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16928
GBP / EUR1,15548
USD / JPY147,302
GBP / USD1,35108
USD / CHF0,800968
USD / CAD1,37417
EUR / JPY172,237
AUD / USD0,653728

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

