XE Valutadiagram: DJF till ALL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram DJF till ALL

Djiboutisk franc till Albansk lek

1 DJF = 0 ALL

31 aug. 2025 21:22 UTC - 31 aug. 2025 21:22 UTC
DJF/ALL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

djf

DJF - Djiboutisk franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Djiboutisk franc är kursen från DJF till USD. Valutakoden för Djiboutian Francs är DJF. Valutasymbolen är Fdj.

More Djiboutisk franc info
all

ALL - Albansk lek

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Albansk lek är kursen från ALL till USD. Valutakoden för Albanian Leke är ALL. Valutasymbolen är L.

More Albansk lek info

