XE Valutadiagram: CZK till UNI

Diagram CZK till UNI

Tjeckisk krona till Uniswap

1 CZK = 0 UNI

31 aug. 2025 20:23 UTC - 31 aug. 2025 20:23 UTC
CZK/UNI stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

czk

CZK - Tjeckisk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tjeckisk krona är kursen från CZK till USD. Valutakoden för Czech Koruny är CZK. Valutasymbolen är Kč.

uni

UNI - Uniswap

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Uniswap är kursen från UNI till USD. Valutakoden för Uniswap är UNI.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16978
GBP / EUR1,15441
USD / JPY147,088
GBP / USD1,35041
USD / CHF0,799198
USD / CAD1,37372
EUR / JPY172,060
AUD / USD0,654611

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

