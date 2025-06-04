XE Valutadiagram: CZK till NPR

Diagram CZK till NPR

Tjeckisk krona till Nepalesisk rupie

1 CZK = 0 NPR

31 aug. 2025 18:24 UTC - 31 aug. 2025 18:24 UTC
CZK/NPR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

czk

CZK - Tjeckisk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tjeckisk krona är kursen från CZK till USD. Valutakoden för Czech Koruny är CZK. Valutasymbolen är Kč.

npr

NPR - Nepalesisk rupie

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nepalesisk rupie är kursen från NPR till USD. Valutakoden för Nepalese Rupees är NPR. Valutasymbolen är ₨.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16681
GBP / EUR1,15599
USD / JPY147,221
GBP / USD1,34882
USD / CHF0,801872
USD / CAD1,37588
EUR / JPY171,778
AUD / USD0,653516

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

