XE Valutadiagram: CDF till UZS

Vi använder mid-market-kurser
Diagram CDF till UZS

Kongolesisk franc till Uzbekistansk som

1 CDF = 0 UZS

31 aug. 2025 07:49 UTC - 31 aug. 2025 07:49 UTC
CDF/UZS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

cdf

CDF - Kongolesisk franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kongolesisk franc är kursen från CDF till USD. Valutakoden för Congolese Francs är CDF. Valutasymbolen är FC.

uzs

UZS - Uzbekistansk som

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Uzbekistansk som är kursen från UZS till USD. Valutakoden för Uzbekistani Sums är UZS. Valutasymbolen är лв.

