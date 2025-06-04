XE Valutadiagram: BND till LAK

Diagram BND till LAK

Bruneisk dollar till Laotisk kip

1 BND = 0 LAK

31 aug. 2025 00:19 UTC - 31 aug. 2025 00:19 UTC
BND/LAK stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

bnd

BND - Bruneisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Bruneisk dollar är kursen från BND till USD. Valutakoden för Bruneian Dollars är BND. Valutasymbolen är $.

lak

LAK - Laotisk kip

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Laotisk kip är kursen från LAK till USD. Valutakoden för Lao Kips är LAK. Valutasymbolen är ₭.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16827
GBP / EUR1,15624
USD / JPY147,028
GBP / USD1,35081
USD / CHF0,800551
USD / CAD1,37528
EUR / JPY171,769
AUD / USD0,653875

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

