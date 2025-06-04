XE Valutadiagram: BMD till SHP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram BMD till SHP

Bermudisk dollar till Sankthelenskt pund

1 BMD = 0 SHP

30 aug. 2025 19:10 UTC - 30 aug. 2025 19:10 UTC
BMD/SHP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

bmd

BMD - Bermudisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Bermudisk dollar är kursen från BMD till USD. Valutakoden för Bermudian Dollars är BMD. Valutasymbolen är $.

More Bermudisk dollar info
shp

SHP - Sankthelenskt pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sankthelenskt pund är kursen från SHP till USD. Valutakoden för Saint Helenian Pounds är SHP. Valutasymbolen är £.

More Sankthelenskt pund info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16841
GBP / EUR1,15606
USD / JPY147,017
GBP / USD1,35075
USD / CHF0,800465
USD / CAD1,37433
EUR / JPY171,776
AUD / USD0,653924

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen