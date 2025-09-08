Jämför växelkursen för RBC CAD med växelkursen för JPY

Växelkursen som erbjuds av RBC för att konvertera Kanadensisk dollar (CAD) till Japansk yen (JPY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Japansk yen än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur RBCs kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.