Jämför växelkursen för Raiffeisen RON med växelkursen för CHF

Växelkursen som erbjuds av Raiffeisen för att konvertera Rumänsk leu (RON) till Schweiziska franc (CHF) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Schweiziska franc än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Raiffeisens kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.