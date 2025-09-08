Jämför växelkursen för PKO Bank PLN med växelkursen för AUD

Växelkursen som erbjuds av PKO Bank för att konvertera Polsk zloty (PLN) till Australisk dollar (AUD) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Australisk dollar än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur PKO Banks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.